14:4412/10/2025, Pazar
Radu Petrescu, 2012'den bu yana FIFA hakemi olarak görev yapıyor.
A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 4. maçında Kocaeli’de Gürcistan ile oynayacağı müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. UEFA, bu müsabakada görev yapacak hakemleri açıkladı.


Kocaeli’de saat 21.45’te başlayacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.


İki ekip arasındaki müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Catalin Popa, AVAR’da da Marcel Birsan görev yapacak.





