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Spor

Türkiye - İzlanda maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında Gürsel Aksel Stadyumu’nda İzlanda’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. İzlanda ile daha önce 13 kez karşılaşan ay-yıldızlılar bu maçlarda 2 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Teknik direktör Vincenzo Montella kritik maç öncesi ilk 11’i belirledi. Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in bu maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu. Pekii A Milli Takım’da İzlanda maçında ilk 11’de kimler var, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye - İzlanda maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

09:56 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye - İzlanda maç kadrosu ve muhtemel 11’ler
Türkiye - İzlanda maç kadrosu ve muhtemel 11’ler
A Milli Takım bu akşam
4. Grup 2. maçında İzlanda ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İşte Türkiye - İzlanda maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

HAKAN ÇALHANOĞLU VE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Genç yıldız Arda Güler son yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Arda’nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

EURO 2024 Son 16 Turu'nda oynanan Avusturya mücadelesindeki 'bozkurt' hareketi nedeniyle aldığı 2 maçlık cezası biten Merih Demiral bugünkü maçta forma giyebilecek.

Merih, EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE

Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan.

İZLANDA

Valdimarsson, Tomasson, Gretarsson, Hermasson, Sampsted, Teitur, Gudmundsson, Sigurdsson, Jon, Anderson, Steinn

TÜRKİYE - İZLANDA CANLI İZLE

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UEFA ULUSLAR B LİG 4. GRUP



#Türkiye
#İzlanda
#A Milli Takım
#UEFA Uluslar Ligi
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