A Milli Takım bu akşam

4. Grup 2. maçında İzlanda ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İşte Türkiye - İzlanda maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…