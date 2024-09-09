Türkiye - İzlanda maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

HAKAN ÇALHANOĞLU VE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Genç yıldız Arda Güler son yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Arda’nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.
EURO 2024 Son 16 Turu'nda oynanan Avusturya mücadelesindeki 'bozkurt' hareketi nedeniyle aldığı 2 maçlık cezası biten Merih Demiral bugünkü maçta forma giyebilecek.
Merih, EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE
Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan.
İZLANDA
Valdimarsson, Tomasson, Gretarsson, Hermasson, Sampsted, Teitur, Gudmundsson, Sigurdsson, Jon, Anderson, Steinn