Galatasaray'ın kupadaki rakibi belli oldu Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi yapıldı. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Kaysersipor, Giresunspor ve Hatayspor'un da rakipleri belirlendi.

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