Galatasaray'ın kupadaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
İşte Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri
- Çorum FK-Esenler Erokspor
- Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor
- Adana Demirspor-Adıyaman FK
- 24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor
- Balıkesirspor-Yeşilyurt Ofspor
- Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor
- Kayserispor-Iğdır FK
- Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor
- Boluspor-Fethiyespor
- Samsunspor-Muş 1984 Muşspor
- Galatasaray-Kastamonuspor
- Etmiesgut Belediyespor- 68 Aksray Belediyespor
- Altay-Efeler 09 Spor FK
- Rizespor-Boyabatspor 1868 Spor
- Serik Belediyespor-Batman Petrol Spor
- Kırklarelispor- 52 Orduspor FK
- Kırşehir FK-İskenderun
- Giresunspor-Amasyaspor FK
- Hatayspor-Düzcespor
- Manisa FK-Eyensil Belediyespor
- Ankaraspor-Pazarspor
- Şanlıurfaspor-Karaman FK
- Yeni Malatyaspor-Ağrı 1970 Spor
- Uşakspor-Gümüşhanespor
- Göztepe-Karaköprü Belediyespor
- Adanaspor-Orduspor 1967
- Altınordu-Sapanca Gençlik Spor
- Menemen FK-Bulvarspor
- Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
- Bucaspor-Artvin Hopaspor
- Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK
- Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu
- Vanspor FK-Elazığ Karakoçan
- Gaziantep FK-Sarıyer