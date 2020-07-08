ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası finali ne zaman? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı belli oldu

Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahibini bulacak.

Türkiye Kupası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahibini bulacak.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu iki takım arasındaki final mücadelesinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Türkiye Kupası finali seyircili mi oynanacak?

  • Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final maçının seyircisiz oynanması bekleniyor. Pandemi sebebiyle hiçbir spor karşılaşmasına seyirci almayan federasyonun bu maçta da aynı kararı uygulayacağı belirtiliyor.

Trabzonspor ve Alanyaspor'un Türkiye Kupası final yolu

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi iki maçta da mağlup etmiş ve finale yükselme başarısı göstermişti. Alanyaspor ise Antalyaspor ile oynadığı iki karşılaşmada da galip gelmiş ve bordo mavililerin rakibi olmuştu.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan son maçta ne oldu?

Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 28. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sene yenileme çalışmaları yapılmıştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sene yenileme çalışmaları yapılmıştı.
İHA

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