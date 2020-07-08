Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı belli oldu

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu iki takım arasındaki final mücadelesinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Türkiye Kupası finali seyircili mi oynanacak?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final maçının seyircisiz oynanması bekleniyor. Pandemi sebebiyle hiçbir spor karşılaşmasına seyirci almayan federasyonun bu maçta da aynı kararı uygulayacağı belirtiliyor.

Trabzonspor ve Alanyaspor'un Türkiye Kupası final yolu

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi iki maçta da mağlup etmiş ve finale yükselme başarısı göstermişti. Alanyaspor ise Antalyaspor ile oynadığı iki karşılaşmada da galip gelmiş ve bordo mavililerin rakibi olmuştu.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan son maçta ne oldu?

Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 28. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması 2-2 sona erdi.