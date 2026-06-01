Türkiye - Kuzey Makedonya | Canlı izle - Canlı sonuç

16:591/06/2026, Pazartesi
A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor.
Dünya Kupası hazırlıkları kapmasında A Milli Futbol Takımı sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan özel mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Munuera düdük çalacak.

Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Mustafa Eskihellaç ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun tedavileri sürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü saat 01.00'de ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.


TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan Kabaki Abdülkerimi Ereni İsmaili Orkuni İrfan Can, Yunus, Aral, Deniz Gül

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Velkovski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Rastoder


TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA CANLI İZLE
