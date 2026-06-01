Dünya Kupası hazırlıkları kapmasında A Milli Futbol Takımı sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. Canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Kadıköy'de oynanacak olan özel mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Atv ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Munuera düdük çalacak.
Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Mustafa Eskihellaç ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun tedavileri sürüyor.
Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü saat 01.00'de ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.
Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan Kabaki Abdülkerimi Ereni İsmaili Orkuni İrfan Can, Yunus, Aral, Deniz Gül
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Velkovski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Eljif Elmas, Miovski, Rastoder