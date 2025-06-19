Türkiye PGA Championship'in kazananı belli oldu

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Cullinan Links Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ve Türkiye'den 50 profesyonel golfçünün katıldığı turnuva sona erdi.

Turnuvada birinci Ulaş Karataş, ikinci Ediz Kemaloğlu, üçüncü Ali Altuntaş, dördüncü Kadirhan Yener ve beşinci ise Fahrettin Kök oldu.