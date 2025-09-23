A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak.
Filenin Efeleri yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filipinler'in başkenti Manila'daki müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Polonya ise B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1'le geçtikten sonra son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.