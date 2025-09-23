Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Filenin Efeleri yarı final için parkeye çıkıyor

Filenin Efeleri yarı final için parkeye çıkıyor

11:0023/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Millilerin Hollanda maçındaki sevinci
Millilerin Hollanda maçındaki sevinci

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filipinler'in başkenti Manila'daki müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.


G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan milliler, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.


Polonya ise B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1'le geçtikten sonra son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.




#A Milli Erkek Voleybol Takımı
#2025 Dünya Şampiyonası
#Polonya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa satışı yapıyor: 100 bin TL ile arsa sahibi olunacak! İşte ödeme planı ve başvuru tarihleri