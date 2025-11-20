Türkiye Romanya maçının saati belli oldu
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile sahasında oynayacağı maçın başlama saati belli oldu.
UEFA tarafından merkezi olarak yapılan planlamaya göre, 26 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.
Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde, finalde Slovakya - Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın başlama saati ise TSİ 21.45 olarak belirlendi.
#2026 fifa dünya kupası
#romanya
#türkiye
#avrupa elemeleri
#play-off
#futbol maçı
#uefa
#maç saati
#futbol