Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Türkiye Romanya maçının saati belli oldu

Türkiye Romanya maçının saati belli oldu

22:0420/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye Romanya maçının saati belli oldu
Türkiye Romanya maçının saati belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile sahasında oynayacağı maçın başlama saati belli oldu.

UEFA tarafından merkezi olarak yapılan planlamaya göre, 26 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.


Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşması halinde, finalde Slovakya - Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın başlama saati ise TSİ 21.45 olarak belirlendi.



#2026 fifa dünya kupası
#romanya
#türkiye
#avrupa elemeleri
#play-off
#futbol maçı
#uefa
#maç saati
#futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Günümüzde Yaz Olimpiyatları'ndaki sporlardan okçulukta, okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir? 20 Kasım Milyoner sorusu