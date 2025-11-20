Montella'dan A Milli Takım'ın play-off kurasına ilk yorum

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off turunda Romanya, finale yükselirse de Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle rakip oldu. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella, rakiplerimizi değerlendirdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, play-off kuralarını yorumladı. İtalyan hoca, gruplar aşamasındaki başarılı performansa dikkat çekerek, şimdi tüm enerjilerini play-off’a yönlendirdiklerini belirtti.
Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Gruplarda çok iyi oynadık ve iyi sonuçlar aldık. Şimdi bütün odağımız play-off'ta, finali oynamak istiyoruz. Final deplasmanda ama kurallar böyle. Odağımız tamamıyla ilk maçta olacak."
"Lucescu, İtalyan mentalitesine sahip ve Türkiye'de de uzun süre çalıştı. Çok çok akıllı bir insan, ona büyük saygı duyuyorum."
"Slovakya'nın İtalyan bir hocası var, onu iyi tanıyorum. İyi bir teknik direktör, iyi bir takımı var. Genelde takımları kompakt ve öz güvenli olur. Hangi takımı tercih ederdim bilmiyorum, tek tercihim Türkiye'nin finalde olması."