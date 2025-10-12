Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de bulunan Körfez Yarış Pisti'nde tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.
Körfez Yarış Pisti'nde dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonanın 5. ayağı bugün sona erdi.
Yarışlarda, süpermoto open, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde 40 sporcu mücadele etti.
Süpermoto open kategorisinde Onur Işık, süpermoto S3'te İbrahim Taşhan, 85 cc'de Çağatay Çoklar, 65 cc'de Alp Burak Albayrak, 50 cc'de Abdülhamid Bostanoğlu, 50 cc miniklerde Atlas Pars Pehlivan birinci oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.