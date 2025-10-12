Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli'de yapıldı

Körfez Yarış Pisti'nde dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonanın 5. ayağı bugün sona erdi.

Yarışlarda, süpermoto open, süpermoto s3, süpermoto 85 cc ve süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc mini kategorilerinde 40 sporcu mücadele etti.