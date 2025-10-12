Yeni Şafak
Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı Ordu'da yapıldı

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı Ordu'da yapıldı

16:5012/10/2025, Pazar
Karadeniz Off-Road Kupası
Karadeniz Off-Road Kupası

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ünye Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 5. ayak yarışı Ordu'da gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ünye Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yarış, Ünye Sahilköy Mahallesi mevkisinde yapıldı.


Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda mekanik arıza nedeniyle yarışı bitiremeyen bazı araçlar, çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.


Yarışta sporcular kıyasıya mücadele ederek, dereceye girmeye çalıştı. Toplam 40 aracın katıldığı yarışlara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



#Karadeniz Off-Road Kupası
#Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
#Ordu
