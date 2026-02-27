Türkiye Tenis Federasyonu ile İspanya Tenis Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı

TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ile İspanya Kraliyet Tenis Federasyonu Başkanı Miguel Díaz Román katıldı. Taraflar arasında imzalanan ve Kasım 2028’e kadar yürürlükte olacak mutabakat metni kapsamında:

-Tekerlekli sandalye tenisinde sporcu gelişimi

-Tekerlekli sandalye tenisinde program ve antrenör gelişimi

-Ortak antrenman kampları ve eğitim değişim programları

-Genel antrenör ve sporcu değişim programları

-Wild card (özel davetiye) değişim programları

-Spor turizmi ve yüksek performans kampları

Kulüp ve akademiler arasında doğrudan iş birlikleri alanlarında somut projeler yürütülmesi hedefleniyor.





Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“İspanya gibi dünya tenisinin en güçlü ülkelerinden biriyle böylesine kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu mutabakat yalnızca sporcu ve antrenör değişimini değil; aynı zamanda yüksek performans yapılanmalarının, kulüp temelli gelişim modellerinin ve özellikle tekerlekli sandalye tenisindeki profesyonel sistemlerin karşılıklı paylaşımını kapsamaktadır. Türkiye olarak son yıllarda tesis altyapımızı ve organizasyon kapasitemizi önemli ölçüde geliştirdik. Şimdi bu altyapıyı uluslararası bilgi birikimiyle güçlendirerek sürdürülebilir bir yüksek performans modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle genç sporcularımızın İspanya’daki üst düzey rekabet ortamıyla tanışması ve antrenörlerimizin farklı metodolojilerle çalışma imkânı bulması, Türk tenisinin geleceği açısından son derece değerlidir. Bu anlaşmanın iki ülke tenis camiası için uzun vadeli, somut ve sonuç odaklı projelere dönüşeceğine inanıyorum.”

RFET Başkanı Miguel Díaz Román ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Tenis Federasyonu ile aktif bir iş birliği içerisinde olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İspanya, tenis ve tekerlekli sandalye tenisi alanında dünya çapında güçlü bir ülkedir ve sahip olduğumuz deneyimin kardeş bir ülke olan Türkiye’de sporun gelişimine önemli katkılar sağlayabileceğine inanıyorum. İspanyol tenisinin temeli kulüplerimizde, antrenörlerimizde ve düzenlediğimiz çok sayıdaki turnuvada yatmaktadır. Özellikle tekerlekli sandalye tenisinde antrenörlük yapısını önemli ölçüde profesyonelleştirdik ve bugün dünya sıralamasının en üst seviyesinde yer alan sporculara sahibiz. Türkiye’nin gelişmiş tesisleri, elverişli iklimi ve büyüyen spor yapısı bu modelin uygulanması için büyük bir fırsat sunmaktadır. Deneyimimizi paylaşırken aynı zamanda farklı eğitim modellerinden öğrenme fırsatı bulacağımız için de memnuniyet duyuyoruz. Bunun, hem Türkiye hem de İspanya için tenis aracılığıyla birlikte büyümek adına eşsiz bir fırsat olduğuna inanıyoruz ve bu girişime tam bağlılıkla destek veriyoruz.”





2028’e kadar stratejik yol haritası