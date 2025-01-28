Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'a Polonyalı hakem

Beşiktaş'a Polonyalı hakem

14:5328/01/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Szymon Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde ve Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde hakemlik yapmıştı.
Szymon Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde ve Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde hakemlik yapmıştı.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. hafta müsabakasında 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te Twente ile karşı karşıya gelecek.


Twente Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Wojciech Myc olacak.


Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. AVAR’da ise Pawel Pskit görev alacak.





#Beşiktaş
#Twente
#Avrupa Ligi
#Szymon Marciniak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askerlik yerleri ne zaman açıklandı mı? 2024 MSB kasım celbi askerlik yerleri sorgulama