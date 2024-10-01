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Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

17:121/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente’ye konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente’ye konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente’yi konuk olacak. Twente ile oynadığı 4 Avrupa kupası maçının üçünü kazanan Fenerbahçe, Hollanda ekipleriyle oynadığı son 7 maçın 6’sını da kazandı. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkarak 2’de 2 yapmaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.

, Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak. 6. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 2 maç ise Twente’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm soruların yanıtları.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Twente maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
tabii
ve
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TWENTE

1 Lars Unnerstall

2 Mees Hilgers

5 Bas Kuipers

17 Van Hoorenbeeck

28 Bart van Rooij

8 Youri Regeer

14 Sem Steijn

18 Michel Vlap

9 Van Wolfswinkel

10 Sam Lammers

30 Sayfallah Ltaief

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

4 Çağlar Söyüncü

6 Alexander Djiku

16 Mert Müldür

24 Jayden Oosterwolde

5 İsmail Yüksek

10 Dusan Tadic

34 Sofyan Amrabat

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

97 Allan Saint-Maximin

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Fenerbahçe ile oynadığı dört Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Twente (1G), tek galibiyetini 2009/10 Avrupa Ligi sezonunda deplasmanda aldı.

Hollanda takımlarıyla oynadığı son yedi Avrupa kupası maçının altısını kazanan Fenerbahçe (1B), bu süreçte sadece bir gol yedi. Bu galibiyetlerin üçünü Twente karşısında alan sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde hiçbir rakibini 4+ kez mağlup edemedi.

Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son 15 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Twente (7G 6B), bu mağlubiyetlerden birini son karşılaşmada Helsingborgs IF'den aldı (Aralık 2012).

Deplasmanda oynadığı son altı Avrupa kupası maçının dördünü kaybeden Fenerbahçe (2G), daha önceki 16 dış saha karşılaşmasında aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı (9G 4B 3M).

Avrupa kupalarında çıktığı son beş maçın hiçbirini kazanamayan Twente (2B 3M), bu süreçte Fenerbahçe'ye rakip olduğu iki karşılaşmayı toplam altı gol yiyerek kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında ikide iki yaparak başladığı tek sezonu 2023/24 Konferans Ligi'nde yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında galip gelen takımlar arasında Bodo/Glimt'in (28 vs Porto) ardından en fazla şut izni veren ekipti (15 vs Union Saint-Gilloise). İlk maç haftasından puan çıkaran takımlar arasında Twente'den (7 vs Manchester United) daha az şut çeken tek ekip ise Roma'ydı (5 vs Athletic).

Twente kariyerindeki ilk Avrupa kupası golünü açılış haftasında Manchester United'a atan Sam Lemmers, kulüp tarihinde forma giydiği ilk iki karşılaşmada fileleri havalandıran üçüncü oyuncu olmak istiyor (Rene van de Kerkhof & Roland Kollmann).

Union Saint-Gilloise karşısında 15 ikili mücadele kazanan Rodrigo Becao, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında en yüksek sayıya ulaşan isimdi.

Avrupa kupaları kariyerinde Hollanda takımlarıyla oynadığı 14 maçın 11'ini kazanan Jose Mourinho (1B 2M), iki yenilgisini de UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda aldı (Feyenoord 1-0 Manchester United & Feyenoord 1-0 Roma).




#Twente
#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi

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