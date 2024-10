Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında galip gelen takımlar arasında Bodo/Glimt'in (28 vs Porto) ardından en fazla şut izni veren ekipti (15 vs Union Saint-Gilloise). İlk maç haftasından puan çıkaran takımlar arasında Twente'den (7 vs Manchester United) daha az şut çeken tek ekip ise Roma'ydı (5 vs Athletic).