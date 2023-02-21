Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Tyler Boyd'un yeni takımı açıklandı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

15:32 . 21/02/2023 Salı
AA
Boyd, Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 maçta 4 gol attı.

Boyd, Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 maçta 4 gol attı.

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü'ndeki performansı sonrası 2019 yazında kadrosunda kattığı ancak beklentileri karşılayamaması üzerine 2022'nin kasım ayında yollarını ayırdığı Boyd, kariyerini ABD'de sürdürecek.


Los Angeles Galaxy Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, ABD Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki futbolcu ile 2023 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.


Türkiye'den önce Yeni Zelanda ve Portekiz liglerinde de top koşturan Boyd, çıktığı 275 maçta 54 gol kaydetti.






#Los Angeles Galaxy
#Tyler Boyd
#Beşiktaş
28 dakika önce
default-profile-img
Tyler Boyd'un yeni takımı açıklandı
Rusya’dan ABD’ye protesto notası: Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağırıldı
Zonguldak’ta deprem tedirginliği: TTK ile ihtilaf kentsel dönüşümü imkansız hale getiriyor
Günümüzün tehlikesi: Trans yağlar
AFAD’dan hasarlı binalardan eşya tahliyesi için genelge
Yol bir anda havaya kalktı: Dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.