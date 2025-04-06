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U18 Milli Erkek Hentbol Takımı Akdeniz Şampiyonası'nda mücadele edecek

U18 Milli Erkek Hentbol Takımı Akdeniz Şampiyonası'nda mücadele edecek

15:106/04/2025, Pazar
AA
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Organizasyona Kurambeliye ve Hammamet kentleri ev sahipliği yapacak.
Organizasyona Kurambeliye ve Hammamet kentleri ev sahipliği yapacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın da katılacağı Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası, yarın Tunus'ta başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 7-12 Nisan tarihlerindeki organizasyona Kurambeliye ve Hammamet kentleri ev sahipliği yapacak.


Ay-yıldızlı hentbolcular, 11 takımın mücadele edeceği şampiyonada İspanya, Sırbistan, Romanya ve Mısır ile beraber A Grubu'nda yer alacak.


Gruplarında ilk 2'ye giren takımların yarı finale yükseleceği turnuvada sıralama ve final maçları, 11-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.


Milli takım, 8 Nisan Salı günü Sırbistan, 9 Nisan Çarşamba günü Romanya ve Mısır, 10 Nisan Perşembe günü ise İspanya ile karşılaşacak.

#U18 Milli Erkek Hentbol Takımı
#Akdeniz Şampiyonası
#Hentbol

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