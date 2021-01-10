SÜPER LİG

Übeyd Adıyaman: Şikeci damgası yemek kaldırılacak bir yük değil

Galatasaray karşısında kalesinde 6 gol gören Gençlerbirliği file bekçisi Übeyd Adıyaman, sosyal medya hesabından kendisi için yapılan 'şikeci' yorumlarına cevap verdi. Genç eldiven, "İlk maçına çıkan, heyecandan eli ayağı titreyen bu kardeşinize 'şikeci' diye damga vurdunuz" sözleriyle sitemini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Übeyd, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü yedi. (27. saniye)

Übeyd, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü yedi. (27. saniye)

Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettiği maça, başkent ekibinin file bekçisi Übeyd Adıyaman damga vurdu. 23 yaşındaki kaleci, performansı nedeniyle sosyal medyada ağır şekilde eleştirildi.

Übeyd Adıyaman, hakkında yapılan şike suçlamalarına duygu dolu bir paylaşımla cevap verdi. Genç kaleci maçın ardından Instagram'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

  • "Öncelikle herkese hayırlı geceler, sağlıklı günler dilerim. Bugünkü aldığımız kötü sonuç ve bana güvenen herkesin güvenini boşa çıkardığım için çok üzgünüm. Yıllarca hayalini kurduğum o an bugün bana nasip oldu. O andaki halimi anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Çoğu futbolcu abim ve kardeşlerim bunu yaşamıştır adım gibi biliyorum. Bugünkü sonucun böyle olmasına en büyük etkenin ben olduğumu da biliyorum. Hiçbir bahanenin arkasına da sığınmayacağım. Yaşım gençti, ilk maçımdı gibi cümleler yazmayacağım. Bugünkü yaptığım bütün yanlışlardan, hatalardan dolayı öncelikle bana güvenen herkesten, daha sonra tüm futbol camiasına ve futbol sevdalılarına kendi adıma özrü bir borç bilirim. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Gündemin böyle olmasına sebebiyet veren benim. Ama şunları da dile getirmek istiyorum. Birçok hayallerle çıkılan maçı bu şekilde bitirmek gerçekten çok acı verici. Maçtan sonra aldığım mesajlar; anneme, nişanlıma yazılan ağza alınmayacak şeyler söyleyen vicdanlar, lütfen kendini benim yerime koysun. Ajitasyon yapmıyorum. Ben babasız, annemin canla başla çalışarak helal para kazanarak bizi büyütmesiyle buralara kadar geldim. Babasız büyüyen yokluk gören çoğu insan bilir babasız büyümenin ne demek olduğunu. Ben bugün hatamın büyük olduğunu biliyorum ama siz abilerime kardeşlerime sesleniyorum; ilk maçına çıkan heyecandan eli ayağı titreyen bu kardeşinize 'şikeci' diye damga vurdunuz. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Biliyorum çoğu yerde 13-14 yaşlarında altyapıda oynarken attığım Twittler gündem olmuş. Ben ülkemizi gururla Temsil eden bütün büyük Takımlarımız için bir çok tweet attım. Ama herkes işine geldiği gibi yorum yapmış. Yer bildirimlerim gündem olmuş. O tweettleri lütfen attığım tarihte oynadığım maçlara bakarak eleştirsinler. Çocukluk hevesimizdi, hepsin, bir çoğumuz da kullanmışızdır. Ama çocukluk zamanımda yazdığım şeyler yüzünden 'şikeci' damgası yemek gerçekten kaldırılacak bir yük değil. Bunları yazmak zorundaydım. Yazdıklarımdan alınan incinen birileri olduysa tekrardan özür dilerim. Herkese sağlıklı hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ömür dilerim."

Galatasaray-Gençlerbirliği maçına kaleci Übeyd Adıyaman damga vurdu
Galatasaray-Gençlerbirliği maçına kaleci Übeyd Adıyaman damga vurdu

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Ankara ekibinin kalecisi Übeyd Adıyaman maça damga vuran isim oldu. İlk yarıda 4 gol yiyen 23 yaşındaki kalecinin performansı sosyal medyada gündem oldu.Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, son lig mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği kaleci Kristoffer Nordfeldt'ın sakatlığı nedeniyle mücadeleye Übeyd Adıyaman ile başladı. Fakat 23 yaşındaki kaleci mücadelede bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü yiyen kaleci oldu.Süper Lig'in en erken golüMücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu. Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir’in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne’nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig’de en erken golü olarak kayıtlara geçerken, en erken golü yiyen kaleci de Übeyd Adıyaman oldu.Bu sezon Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.Übeyd Adıyaman'ın Süper Lig'deki ilk maçıGençlerbirliği'nin genç kalecisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen ve A takımla sadece 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 23 yaşındaki kaleci, ilk Süper Lig müsabakasına Galatasaray'a karşı çıktı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gaziantep FK'da Sumudica krizi: Başkan benden...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.