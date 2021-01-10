Übeyd Adıyaman: Şikeci damgası yemek kaldırılacak bir yük değil

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettiği maça, başkent ekibinin file bekçisi Übeyd Adıyaman damga vurdu. 23 yaşındaki kaleci, performansı nedeniyle sosyal medyada ağır şekilde eleştirildi.

Übeyd Adıyaman, hakkında yapılan şike suçlamalarına duygu dolu bir paylaşımla cevap verdi. Genç kaleci maçın ardından Instagram'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

"Öncelikle herkese hayırlı geceler, sağlıklı günler dilerim. Bugünkü aldığımız kötü sonuç ve bana güvenen herkesin güvenini boşa çıkardığım için çok üzgünüm. Yıllarca hayalini kurduğum o an bugün bana nasip oldu. O andaki halimi anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Çoğu futbolcu abim ve kardeşlerim bunu yaşamıştır adım gibi biliyorum. Bugünkü sonucun böyle olmasına en büyük etkenin ben olduğumu da biliyorum. Hiçbir bahanenin arkasına da sığınmayacağım. Yaşım gençti, ilk maçımdı gibi cümleler yazmayacağım. Bugünkü yaptığım bütün yanlışlardan, hatalardan dolayı öncelikle bana güvenen herkesten, daha sonra tüm futbol camiasına ve futbol sevdalılarına kendi adıma özrü bir borç bilirim. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Gündemin böyle olmasına sebebiyet veren benim. Ama şunları da dile getirmek istiyorum. Birçok hayallerle çıkılan maçı bu şekilde bitirmek gerçekten çok acı verici. Maçtan sonra aldığım mesajlar; anneme, nişanlıma yazılan ağza alınmayacak şeyler söyleyen vicdanlar, lütfen kendini benim yerime koysun. Ajitasyon yapmıyorum. Ben babasız, annemin canla başla çalışarak helal para kazanarak bizi büyütmesiyle buralara kadar geldim. Babasız büyüyen yokluk gören çoğu insan bilir babasız büyümenin ne demek olduğunu. Ben bugün hatamın büyük olduğunu biliyorum ama siz abilerime kardeşlerime sesleniyorum; ilk maçına çıkan heyecandan eli ayağı titreyen bu kardeşinize 'şikeci' diye damga vurdunuz. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Biliyorum çoğu yerde 13-14 yaşlarında altyapıda oynarken attığım Twittler gündem olmuş. Ben ülkemizi gururla Temsil eden bütün büyük Takımlarımız için bir çok tweet attım. Ama herkes işine geldiği gibi yorum yapmış. Yer bildirimlerim gündem olmuş. O tweettleri lütfen attığım tarihte oynadığım maçlara bakarak eleştirsinler. Çocukluk hevesimizdi, hepsin, bir çoğumuz da kullanmışızdır. Ama çocukluk zamanımda yazdığım şeyler yüzünden 'şikeci' damgası yemek gerçekten kaldırılacak bir yük değil. Bunları yazmak zorundaydım. Yazdıklarımdan alınan incinen birileri olduysa tekrardan özür dilerim. Herkese sağlıklı hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ömür dilerim."