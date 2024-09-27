UEFA Avrupa Ligi 1. hafta toplu maç ÖZETLERİ (26 Eylül Perşembe)

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe lige 3 puan ile başladı. Beşiktaş ise dün zorlu Ajax deplasmanından mağlup ayrıldı. 26 Eylül Perşembe UEFA Avrupa Ligi 1. hafta toplu maç özetlerini izlemek ve güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 1. hafta maçları dün oynanan 9 maçın ardından tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Union Saint-Gilliouse’ı 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax’a 4-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi 1. hafta toplu maç özetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.