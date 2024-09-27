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UEFA Avrupa Ligi 1. hafta toplu maç ÖZETLERİ (26 Eylül Perşembe)

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta toplu maç ÖZETLERİ (26 Eylül Perşembe)

09:5627/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 1. hafta toplu maç özetleri
UEFA Avrupa Ligi 1. hafta toplu maç özetleri

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe lige 3 puan ile başladı. Beşiktaş ise dün zorlu Ajax deplasmanından mağlup ayrıldı. 26 Eylül Perşembe UEFA Avrupa Ligi 1. hafta toplu maç özetlerini izlemek ve güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 1. hafta maçları dün oynanan 9 maçın ardından tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Union Saint-Gilliouse’ı 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax’a 4-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi 1. hafta toplu maç özetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ 1. HAFTA TOPLU MAÇ ÖZETLERİ

26 EYLÜL PERŞEMBE

19:45 Fenerbahçe 2 - 1 Union Saint-Gillois maç özetini izlemek için
19:45 Malmö FF 0 - 2 Rangers maç özetini izlemek için
22:00 FCSB 4 - 1 Rigas Skola maç özetini izlemek için
22:00 Ajax 4 - 0 Beşiktaş maç özetini izlemek için
22:00 Sporting Braga 2 - 1 Maccabi Tel Aviv maç özetini izlemek için
22:00 Roma 1 - 1 Athletic Bilbao maç özetini izlemek için
22:00 Lyon 2 - 0 Olympiakos maç özetini izlemek için
22:00 Eintracht Frankfurt 3 - 3 Viktoria Plzen maç özetini izlemek için
22:35 Tottenham 3 - 0 Karabağ maç özetini izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI





#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#maç özetleri

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