UEFA Avrupa Ligi 5. hafta puan durumu ve maç sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 9 maç yapıldı. Bu akşam oynanan karşılaşmaların sonuçları ve güncel puan durumları da netleşti. İşte UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında son durum.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında son durum
Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı. Roma, milli oyuncu Zeki Çelik'in forma giydiği mücadelede Midtjylland'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada 78 dakika görev yapan Zeki Çelik, ilk golün pasını verdi. İlk 4 haftayı kayıpsız geçen Midtjylland, ilk mağlubiyetini yaşadı. Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Dinamo Zagreb'i 4-0'lık skorla geçti. Porto ise milli futbolcu Deniz Gül'ün 67 dakika sahada kaldığı maçta Nice'i 3-0 mağlup etti.
Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1
Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 2-1
Porto (Portekiz) - Nice (Fransa): 3-0
Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya): 0-0
Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 1-3
Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0
PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç): 1-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya): 3-2