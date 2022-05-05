UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de finalin adı belli oldu. Rövanş karşılaşmalarında kendilerini finale taşıyan skorları bulan Frankfurt ve Rangers Avrupa'nın ikinci kupasında rakip oldular.

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