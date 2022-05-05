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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de finalin adı belli oldu. Rövanş karşılaşmalarında kendilerini finale taşıyan skorları bulan Frankfurt ve Rangers Avrupa'nın ikinci kupasında rakip oldular.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Liginde finalin adı belli oldu
Rangerslı futbolcuların gol sevinci.

UEFA Avrupa Ligi'nde de finalin adı belli oldu.

Rövanş karşılaşmalarında kendilerini finale taşıyan skorları bulan Frankfurt ve Rangers Avrupa'nın ikinci kupasında rakip oldular.

Rangers, 1-0 yenildiği maçın rövanşında Leipzig'i 3-1 mağlup ederken Frankfurt, 2-1 galip geldiği maçın rövanşında rakibini bu kez 1-0 yendi ve finale yükseldi.

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