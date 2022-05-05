UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde de finalin adı belli oldu.
Rövanş karşılaşmalarında kendilerini finale taşıyan skorları bulan Frankfurt ve Rangers Avrupa'nın ikinci kupasında rakip oldular.
Rangers, 1-0 yenildiği maçın rövanşında Leipzig'i 3-1 mağlup ederken Frankfurt, 2-1 galip geldiği maçın rövanşında rakibini bu kez 1-0 yendi ve finale yükseldi.
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Lundstram = Rangers hero! #UEL pic.twitter.com/2JOo9MfFp4
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Frankfurt in dreamland, and leading 3-1 on aggregate! 🦅
⚽️ Rafael Borré #UEL pic.twitter.com/FaIn82Ep85
Frankfurt in dreamland, and leading 3-1 on aggregate! 🦅