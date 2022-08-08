UEFA Kupaları'nda 3. tur rövanş maçları yarın

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, 3. eleme turunun ikinci ayağında yarın 10 maç oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle;
Yarın:
19.00 Zalgiris - Bodo/Glimt (0-5)
20.00 Apollon - Maccabi Haifa (0-4)
20.00 Viktoria Plzen - Sheriff (2-1)
20.00 Pyunik - Kızılyıldız (0-5)
20.45 Midtjylland - Benfica (1-4)
21.00 Ferencvaros - Karabağ (1-1)
21.00 Dinamo Zagreb - Ludogorets (2-1)
21.30 PSV Eindhoven - Monaco (1-1)
21.30 Sturm Graz - Dinamo Kiev (0-1)
21.30 Rangers - St. Gilloise (0-2)
Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları ise yarın tek maç ile başlıyor
Program ve ilk maç sonuçları şöyle;
Yarın:
22.00 Shkupi - Shamrock Rovers (1-3)
Perşembe:
19.00 HJK Helsinki - Maribor (2-0)
20.00 Zürih - Linfield (2-0)
20.00 Slovacko - Fenerbahçe (0-3)
21.00 F91 Diddeleng - Malmö (0-3)
21.30 Slovan Bratislava - Olympiakos (1-1)
22.00 Partizan - AEK Larnaca (1-2)
- Fenerbahçe'nin Slovacko deplasmanındaki mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, 3. eleme turunun ikinci ayağında yarın iki, çarşamba günü tek, perşembe günü ise 29 maç oynanacak.
Temsilcilerimiz, rövanş maçlarına perşembe günü evinde çıkacak. Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i 20.45'te, Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını 20.00'de konuk edecek.
Program ve ilk maç sonuçları şöyle:
Yarın:
19.00 Gzira - Wolfsberger (0-0)
21.00 B36 - Viborg (0-3)
Çarşamba:
19.00 Vitoria - Hajduk Split (1-3)
Perşembe:
16.30 Kyzylzhar - APOEL (0-1)
17.00 Tobol - Zrinjski (0-1)
19.00 Rakow - Spartak Trnava (2-0)
20.00 CFR Cluj - Shakhtyor (0-0)
20.00 Basel - Brondby (0-1)
20.00 Hapoel Beer-Sheva - Lugano (2-0)
20.00 Twente - Cukaricki (3-1)
20.00 Konyaspor - Vaduz (1-1)
20.00 Djurgardens - Sepsi (3-1)
20.00 Petrocub - Fehervar (0-5)
20.30 Lillestrom - Royal Antwerp (1-3)
20.30 FCSB - Dunajska Streda (1-0)
20.30 Universitatea Craiova - Zorya Luhansk (0-1)
20.30 Panathinaikos - Slavia Prag (0-2)
20.45 Başakşehir - Breidablik (3-1)
21.00 Hibernians - RFS (1-1)
21.00 Kİ Klaksvik - Ballkani (2-3)
21.00 Şkendiya - AIK (1-1)
21.00 Sligo - Viking (1-5)
21.00 Anderlecht) - Paide (2-0)
21.00 Aris - Maccabi Tel Aviv (0-2)
21.00 Levski Sofya - Hamrun (1-0)
21.30 Lech - Vikingur (0-1)
21.30 Rapid Wien - Neftçi (1-2)
21.45 St. Patrick's Athletic - CSKA Sofya (1-0)
22.00 Young Boys - KuPS (2-0)
22.00 AZ Alkmaar - Dundee United (0-1)
22.00 Gil Vicente - Riga (1-1)
22.00 Kisvarda - Molde (0-3)
- Konyaspor'un evinde Vaduz ile oynayacağı rövanş karşılaşması A Spor'dan, Başakşehir'in evinde oynayacağı Breidablik mücadelesi ise TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.