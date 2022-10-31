UEFA'dan Maxi Gomez'e 3 maç ceza: İtiraz edildi UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için perşembe günü Ferencvaros ile kritik bir karşılaşmaya çıkan olan Trabzonspor'a, UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu'ndan kötü haber geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Maxi Gomez'e Monaco maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza verildiği duyuruldu.

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