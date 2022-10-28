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UEFA’dan Sivasspor paylaşımı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. maçında CFR Cluj’u sahasında 3-0 yenen DG Sivasspor, UEFA’nın da dikkatini çekti.

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Haber Merkezi İHA
UEFA’dan Sivasspor paylaşımı
Sivassporlu oyuncuların gol sevinçleri

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nun 5. haftasında Romanya ekibi CFR Cluj’u ağırladı. Sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon Avrupa arenasında üçüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

UEFA’dan Sivasspor paylaşımı

Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından, CFR Cluj maçından 3-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare’nin gol sevinci fotoğrafı paylaşıldı.

  • Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
  • “Sivasspor gruplarda ilk iki sırayı teyit etti. Önümüzdeki hafta grup maçını kazanacaklar mı?”
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