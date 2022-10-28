Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nun 5. haftasında Romanya ekibi CFR Cluj’u ağırladı. Sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon Avrupa arenasında üçüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.UEFA’dan Sivasspor paylaşımı
Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından, CFR Cluj maçından 3-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare’nin gol sevinci fotoğrafı paylaşıldı.
- Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
- “Sivasspor gruplarda ilk iki sırayı teyit etti. Önümüzdeki hafta grup maçını kazanacaklar mı?”
UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunda son haftaya gelinirken zirvenin adı yine değişmedi. 👊
1⃣ @Sivasspor
2⃣ CFR Cluj
3⃣ @slaviaofficial
4⃣ @fcballkani
➡️ 6. Hafta - 03 Kasım Perşembe
20.45 Slavia Prag - Demir Grup Sivasspor
20.45 CFR Cluj - Ballkani#UECL | #GösterGücünü pic.twitter.com/GSzGP2WupP
UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunda son haftaya gelinirken zirvenin adı yine değişmedi. 👊