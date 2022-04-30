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Uğurcan Çakır: Bugün şampiyon olacağımıza inanmıştım

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelede bir penaltı kurtaran kaptan Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında şampiyonluğa çok inandıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğurcan Çakır: Bugün şampiyon olacağımıza inanmıştım
Uğurcan Çakır

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021/2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili takıma bu maçta şampiyonluğu getiren golleri 3. dakikada Andreas Cornelius ve 62. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, çok mutlu olduklarını söyledi. Çakır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İnanmıştım"

"Bugün şampiyon olacağımıza inanmıştım. Sezon başından beri çok iyi mücadele veriyoruz. Oynayan, oynamayan hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Hiçbir zaman bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Penaltıyı kurtardım, inanılmaz bir his. Çok mutlu oldum."

  • "Çok gururluyuz"
  • "Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok gururluyuz, çok onurluyuz. 2010-11'de yaşanılanlar var, üzüntüden çok ağlamıştık, bugün de çok şükür mutluluktan ağlıyoruz."

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