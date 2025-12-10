Uğurcan Çakır sakatlandı: Monaco maçına devam edemedi

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi 6. haftasında oynanan Monaco maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır 67. dakikada sakatlık yaşadı ve mücadeleye devam edemedi.
Yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan milli eldiven, ikinci yarıda gerçekleşen bir pozisyon sonrası arka adalesinde ağrı hissetti.
Birkaç dakika kendisini deneyen Çakır oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna Günay Güvenç dahil oldu.