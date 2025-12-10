Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Uğurcan Çakır sakatlandı: Monaco maçına devam edemedi

Uğurcan Çakır sakatlandı: Monaco maçına devam edemedi

00:3410/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Uğurcan Çakır devam edemedi.
Uğurcan Çakır devam edemedi.

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi 6. haftasında oynanan Monaco maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.


Sarı-kırmızılıların başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır 67. dakikada sakatlık yaşadı ve mücadeleye devam edemedi.


Yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan milli eldiven, ikinci yarıda gerçekleşen bir pozisyon sonrası arka adalesinde ağrı hissetti.


Birkaç dakika kendisini deneyen Çakır oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna Günay Güvenç dahil oldu.






#Galatasaray
#Uğurcan Çakır
#Monaco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı ve sırası güncellendi