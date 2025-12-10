Okan Buruk'u Monaco maçında çıldırtan Galatasaraylı: Kenarda çok sinirlendi

Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Fransız ekibi Monaco'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un oyuncusuna sert uyarıları ilk yarıya damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.
İlk yarıda etkili olan sarı-kırmızılılar, girilen pozisyonlarda bir türlü sonuç alamadı ve devreyi 0-0 beraberlikle tamamladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kenarda sürekli taktik verirken görüntülendiği dikkatlerden kaçmazken, sol bek oyuncusu Ismael Jakobs'a sert uyarıları ise ilk yarıya damga vuran anlardan birisi oldu.
Senegalli oyuncunun sık sık pozisyon hatası yapması ve geri dönüşlerde aksaması, Buruk’un tepkisini artırdı. Jakobs’un savunmada bıraktığı açıklar, Okan Buruk'un kenar çizgisinde zaman zaman oldukça sinirli anlar yaşamasına neden oldu.