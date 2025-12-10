Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'u Monaco maçında çıldırtan Galatasaraylı: Kenarda çok sinirlendi

Okan Buruk'u Monaco maçında çıldırtan Galatasaraylı: Kenarda çok sinirlendi

00:0810/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okan Buruk sert uyarılarda bulundu.
Okan Buruk sert uyarılarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Fransız ekibi Monaco'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un oyuncusuna sert uyarıları ilk yarıya damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.


İlk yarıda etkili olan sarı-kırmızılılar, girilen pozisyonlarda bir türlü sonuç alamadı ve devreyi 0-0 beraberlikle tamamladı.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kenarda sürekli taktik verirken görüntülendiği dikkatlerden kaçmazken, sol bek oyuncusu Ismael Jakobs'a sert uyarıları ise ilk yarıya damga vuran anlardan birisi oldu.


Senegalli oyuncunun sık sık pozisyon hatası yapması ve geri dönüşlerde aksaması, Buruk’un tepkisini artırdı. Jakobs’un savunmada bıraktığı açıklar, Okan Buruk'un kenar çizgisinde zaman zaman oldukça sinirli anlar yaşamasına neden oldu.


YouTube
Okan Buruk'u Monaco maçında çıldırtan Galatasaraylı: Kenarda çok sinirlendi
Spor / Futbol
10 Aralık, Çarşamba






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Monaco
#Ismael Jakobs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınavları ne zaman? 2025-2026 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem oturum takvimi yayımlandı