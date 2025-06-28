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Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım

Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım

14:1228/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
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Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır.
Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır.

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın "Uğurcan Çakır'a İstanbul'dan bir teklif yok. Olursa Uğurcan gitmez, gitmek isterse de vermem." açıklamasının ardından Uğurcan Çakır'dan da paylaşım geldi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takım kaptanı Uğurcan Çakır'la ilgili son dönemlerde medyada yer alan transfer iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.


Başkan Doğan, "Uğurcan Çakır'a İstanbul'dan bir teklif yok. Olursa Uğurcan gitmez, gitmek isterse de vermem. Uğurcan, bir Avrupa hayali olduğunu sezon sonunda söyledi. Yurt dışında bazı takımlarla görüştüğünü iletti. Ben de kendisine Trabzonspor'u ve kendisini mutlu eden bir teklif olursa yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Diğer takımlara da ayıp. Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif yapmadı." ifadelerini kullandı.


Uğurcan Çakır'dan da bir paylaşım geldi. Tecrübeli file bekçisi, sosyal medya hesabından Süper Lig kupasıyla olan pozunu yayınladı.


İşte o paylaşım


#Trabzonspor
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