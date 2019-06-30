SÜPER LİG

Ulaş Zengin Galatasaray'da iddiası

Galatasaray'ın Altay forması giyen 22 yaşındaki stoper Ulaş Zengin'le anlaştığı öne sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Ulaş Zengin, geride bıraktığımız sezon 1. Lig'de 14 maça çıktı.

Ulaş Zengin, geride bıraktığımız sezon 1. Lig'de 14 maça çıktı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transferin en gözde oyuncularından olan stoper Ulaş Zengin'in Galatasaray'la anlaştığı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların eski futbolcularından Emre Balcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulaş'ın resmini koyup, "Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz" mesajını yazdı.

"Galatasaray Ulaş'la görüşmüş olabilir"


Kulüpten yapılan açıklamada ise Galatasaray'ın Ulaş'la ilgilendiği ancak resmi bir anlaşma olmadığı söylendi. Sportif direktör Özden Töraydın, Ulaş için birçok teklifin geldiğini doğrulayarak, "Ulaş konusunda görüşmelerimiz var. Bonservis bedelini belirleyip, oyuncunun gelecekte olası bir transfer yapması halinde pay isteyeceğiz. Galatasaray'la resmi bir görüşme olmadı. Ancak Galatasaray Ulaş'la görüşmüş olabilir" dedi.

Emre Balcı'nın Ulaş Zengin'in transferine ilişkin yaptığı paylaşım.
Emre Balcı'nın Ulaş Zengin'in transferine ilişkin yaptığı paylaşım.

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