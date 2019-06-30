Ulaş Zengin Galatasaray'da iddiası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transferin en gözde oyuncularından olan stoper Ulaş Zengin'in Galatasaray'la anlaştığı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların eski futbolcularından Emre Balcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulaş'ın resmini koyup, "Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz" mesajını yazdı.

"Galatasaray Ulaş'la görüşmüş olabilir"

Kulüpten yapılan açıklamada ise Galatasaray'ın Ulaş'la ilgilendiği ancak resmi bir anlaşma olmadığı söylendi. Sportif direktör Özden Töraydın, Ulaş için birçok teklifin geldiğini doğrulayarak, "Ulaş konusunda görüşmelerimiz var. Bonservis bedelini belirleyip, oyuncunun gelecekte olası bir transfer yapması halinde pay isteyeceğiz. Galatasaray'la resmi bir görüşme olmadı. Ancak Galatasaray Ulaş'la görüşmüş olabilir" dedi.

