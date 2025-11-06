Ülker 4 yıl daha Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yanında

Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’yle (TMPK) anlamlı bir iş birliğine imza atan Ülker, bu desteğini 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nı da kapsayacak şekilde 4 yıl daha uzattı. Ülker, bu süreçte Türkiye’de düzenlenecek büyük uluslararası organizasyonlarda da TMPK’nin yanında olacak.
Türkiye’nin lider gıda markası Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’yle 2024 yılında başlayan iş birliğini daha da genişletti. Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere spora yatırım yapan, son olarak da TMPK’nin ana sponsoru olan Ülker, desteğini Los Angeles’ta düzenlenecek 2028 Paralimpik Oyunları’nı da kapsayacak şekilde sürdürecek. Anlaşma kapsamında Ülker, Mersin’de düzenlenecek 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları’na ve Samsun’daki 2027 Dünya Bedensel Engelliler Oyunları’na (World Games) da destek verecek.