Ülker 4 yıl daha Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yanında

“2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda da gördük ki tüm para milli sporcularımız gerçek birer ilham kaynağı. Paris yolculuklarında onların hikayelerine ortak olma ve destek verme şansına sahip olmak bizim için büyük bir gururdu. Şimdi bu başarıların daha da artması, sporcularımızın hikayelerinin daha fazla insanın hayatına dokunması için iş birliğimizi 4 yıl daha uzattık. Toplumdaki fırsat eşitliğine dikkat çekmek, engelli vatandaşlarımızın tüm alanlarda daha da görünür olması için elimizden geleni yapacağız. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de yapılacak büyük uluslararası organizasyonlara destek vermekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım 4 yılın sonunda daha çok hikâyeyi insanlarla paylaşıp, daha çok başarıda katkımızın olmasını sağlarız”