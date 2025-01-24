Umudu son maça kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını ağırlayan Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Puanını 9'a çıkaran sarı-lacivertliler play-off umudunu son maçına taşıdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Kadıköy’de Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. 9 puana çıkan sarı-lacivertliler, play-off umudunu Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı son maça taşıdı. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğundan dolayı sarı lacivertliler ana kadrosuna göre birçok eksikle sahaya çıktı. Mourinho 10 eksiğe rağmen, 3’lünün oyun alışkanlığını bozmamak için 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek’i sol stoper, Szymanski’yi de sol kanat beki olarak kullandı. Szymanski’nin solda oynaması, temsilcimizin daha dinamik bir oyuna dönmesi ve Polonyalı oyuncunun geniş alanda daha etkili olmasını sağladı. Maçta Fenerbahçe iki farklı oyun oynadı. İlkinde ön alan baskısını tercih ettiği için Lyon, bu baskıyı kırmak adına uzun toplarla üçüncü bölgeye geçişler denedi. Burada da temsilcimizin stoper hattının rakibi önde karşılaması, seken topların da Fenerbahçe’de kalmasını sağladı. Amrabat ve Fred ile rakibin oyun kurması engellendi. Bu oyun planı aslında Mourinho’nun neden Diego Carlos ve Milan Skrinar’ı istediğinin en büyük göstergelerinden birisi. İkincisinde ise sarı lacivertliler biraz daha topun arkasına geçerek, merkezden ya da kanatlardan terse atılan uzun toplarla pozisyon aradı. Hakemin ilk yarıda Szymanski’ye yapılan faul de, kırmızı kartı es geçip Kumbedi’yi sarı kartla cezalandırması da tepkilere neden oldu. Niakhate'nin kırmızı kartı ise VAR'dan döndü. Fenerbahçe’nin üçlüye dönmesi, Amrabat’ın stoperlerin arasına değil de merkezde kalmasını sağladı. Bu da Fred’in performansını arttırdı. İkinci yarı Fenerbahçe’nin oyundan düşmesi ve Lyon’un ön alan baskısıyla, temsilcimiz topla çıkmakta zorlandı ve rakip pozisyonlar buldu ancak kaleci İrfan Can ve savunmamıza takıldı.
4'ü zorunlu 5 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligdeki son Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre Lyon maçında kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Mert Müldür'den cezası, Kostic, Levent ve Oğuz'dan ise UEFA listesinde olmamaları nedeniyle yararlanamadı. Dzeko'yu ise yedek bekletti. Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür ile sakatlıkları süren Oosterwolde, Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Livakovic kadroda yer alamadı. Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda bulunan Samet Akaydın da sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Fenerbahçe, eksiklikler nedeniyle altyapıdan kaleci Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun ve Yiğit Emir Ekiz maça yedek başladı.
Kırmızı çıkmadı Çıkan ise iptal oldu
Maçın 31. dakikasında Lyon'da Kumbedi, Szymanski'ye faulü sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçe, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi. Hakeme itiraz eden İrfan Can Kahveci sarı kart gördü. 45+3'te ise Niakhate, İrfan Can'ın topla buluşmasını engellemek için kayıp müdahale edince kırmızı kart gördü. Hakem Simone Sozza, VAR uyarısı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve kart iptal etti.
Carlos'tan 3.5 yıllık imza
Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Önceki gün İstanbul’a 31 yaşındaki oyuncu dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalarken, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. PSG’den transfer edilen ve İstanbul’a getirilen Skriniar’ın da sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada Lincoln Henrique'yi İngiltere ekibi Hull City'ye kiralanırken, Emir Ortakaya ise Belçika'nın Beerschot kulübüne transfer oldu.