Umudu son maça kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Kadıköy’de Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. 9 puana çıkan sarı-lacivertliler, play-off umudunu Midtjylland ile deplasmanda oynayacağı son maça taşıdı. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğundan dolayı sarı lacivertliler ana kadrosuna göre birçok eksikle sahaya çıktı. Mourinho 10 eksiğe rağmen, 3’lünün oyun alışkanlığını bozmamak için 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek’i sol stoper, Szymanski’yi de sol kanat beki olarak kullandı. Szymanski’nin solda oynaması, temsilcimizin daha dinamik bir oyuna dönmesi ve Polonyalı oyuncunun geniş alanda daha etkili olmasını sağladı. Maçta Fenerbahçe iki farklı oyun oynadı. İlkinde ön alan baskısını tercih ettiği için Lyon, bu baskıyı kırmak adına uzun toplarla üçüncü bölgeye geçişler denedi. Burada da temsilcimizin stoper hattının rakibi önde karşılaması, seken topların da Fenerbahçe’de kalmasını sağladı. Amrabat ve Fred ile rakibin oyun kurması engellendi. Bu oyun planı aslında Mourinho’nun neden Diego Carlos ve Milan Skrinar’ı istediğinin en büyük göstergelerinden birisi. İkincisinde ise sarı lacivertliler biraz daha topun arkasına geçerek, merkezden ya da kanatlardan terse atılan uzun toplarla pozisyon aradı. Hakemin ilk yarıda Szymanski’ye yapılan faul de, kırmızı kartı es geçip Kumbedi’yi sarı kartla cezalandırması da tepkilere neden oldu. Niakhate'nin kırmızı kartı ise VAR'dan döndü. Fenerbahçe’nin üçlüye dönmesi, Amrabat’ın stoperlerin arasına değil de merkezde kalmasını sağladı. Bu da Fred’in performansını arttırdı. İkinci yarı Fenerbahçe’nin oyundan düşmesi ve Lyon’un ön alan baskısıyla, temsilcimiz topla çıkmakta zorlandı ve rakip pozisyonlar buldu ancak kaleci İrfan Can ve savunmamıza takıldı.