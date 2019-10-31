Uyanık Frey: Yılın en sinsi golünü attı

Almanya Kupası'nda Kaiserslautern'in Nürnberg'i ağırladığı maçta, konuk ekibin futbolcusu Michael Frey ilginç bir gol attı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında kalecinin dalgınlığından faydalanan Frey, belki de hayatının en kolay gollerinden birini kaydetti.

İsviçreli futbolcu, Kaiserslautern'in 2-1 üstünlüğüyle devam eden mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrası rakip takım kalecisi Grill'in arkasına saklandı. Frey'in arkasında olduğunu fark etmeyen kaleci, topu ileri atmak için önüne doğru yuvarladı. 25 yaşındaki golcü, hızlı davranarak araya girdi ve topu filelerle buluşturdu.

Frey'in bu golüyle penaltılara giden mücadele Kaiserslautern'in 6-5'lik üstünlüğüyle sona erdi.