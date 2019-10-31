BUNDESLİGA

Uyanık Frey: Yılın en sinsi golünü attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak Nürnberg'e gönderdiği Michael Frey, Almanya Kupası'nda attığı golle gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Frey, kalecinin arkasına gizlenerek kendisini unutturdu.

Frey, kalecinin arkasına gizlenerek kendisini unutturdu.

Almanya Kupası'nda Kaiserslautern'in Nürnberg'i ağırladığı maçta, konuk ekibin futbolcusu Michael Frey ilginç bir gol attı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında kalecinin dalgınlığından faydalanan Frey, belki de hayatının en kolay gollerinden birini kaydetti.

İsviçreli futbolcu, Kaiserslautern'in 2-1 üstünlüğüyle devam eden mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrası rakip takım kalecisi Grill'in arkasına saklandı. Frey'in arkasında olduğunu fark etmeyen kaleci, topu ileri atmak için önüne doğru yuvarladı. 25 yaşındaki golcü, hızlı davranarak araya girdi ve topu filelerle buluşturdu.

Frey'in bu golüyle penaltılara giden mücadele Kaiserslautern'in 6-5'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Uyanık Frey'den akıl dolu gol
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Uyanık Frey'den akıl dolu gol

Fenerbahçe'den Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, Kaiserslautern ile oynanan Almanya Kupası 2. tur maçının son saniyelerinde takımı 2-1 mağlupken attığı uzun yıllar unutulmayacak golle maçı penaltılara taşıdı. Penaltılarda 6-5 galip gelen ev sahibi Kaiserslautern bir üst tura yükselen taraf oldu.


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Uyanık Frey'den akıl dolu gol
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