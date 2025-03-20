VakıfBank Eczacıbaşı'nı mağlup etti: Sezonu ikinci tamamladı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin son haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 22. galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise 4. kez yenildi.