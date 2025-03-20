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VakıfBank Eczacıbaşı'nı mağlup etti: Sezonu ikinci tamamladı

VakıfBank Eczacıbaşı'nı mağlup etti: Sezonu ikinci tamamladı

22:2420/03/2025, Perşembe
AA
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VakıfBank'ın maç sonu sevinci.
VakıfBank'ın maç sonu sevinci.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin son haftasında VakıfBank deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti. VakıfBank ligdeki 22. galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise 4. kez yenildi.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin son haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.


Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 22. galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise 4. kez yenildi.


Ligde normal sezon sona ererken VakıfBank ligi 2. sırada, Eczacıbaşı Dynavit ise 3. sırada tamamladı.


Setler:
20-25, 20-25, 21-25 |
Süre:
91 dakika (30, 31, 30)

Maç kadroları:
Eczacıbaşı Dynavit:
Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin (Simge Aköz, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Boden)
VakıfBank:
Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Bosetti, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Frantti, Xinyue, Derya Cebecioğlu)





#VakıfBank
#Eczacıbaşı Dynavit
#Vodafone Sultanlar Ligi

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