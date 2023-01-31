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Spor

Valencia'da Gattuso dönemi sona erdi

İspanya La Liga'da kulüplerinden Valencia, İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun görevine son verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:39 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Gattuso, Valencia başında 22 maçta 1.18 puan ortalaması tutturmuştu.

Gattuso, Valencia başında 22 maçta 1.18 puan ortalaması tutturmuştu.

La Liga ekiplerinden Valencia'da Teknik Direktör Gennaro Gattuso ile yollar ayrıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonrasında teknik direktör Gattuso'nun görevine son verildiği, yarından itibaren takımın başında antrenmanlara şimdiye kadar altyapı takımlarını çalıştıran teknik direktör Salvador Gonzalez'in çıkacağı bildirildi.


  • Gattuso, 9 Haziran 2022'de Valencia ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve son üç haftadır galip gelemeyen ve Kral Kupası çeyrek finalinde evinde oynamasına rağmen Athletic Bilbao'ya elenen Valencia, ligde 20 puanla 14. sırada bulunuyor.


  • Valencia'da Türk futbolcu Cenk Özkaçar da forma giyiyor.


#Valencia
#La Liga
#Gennaro Gattuso
2 saat önce
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Valencia'da Gattuso dönemi sona erdi
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