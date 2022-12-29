Vali Köşger'den derbide yaralanan Göztepe taraftarına ziyaret

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Yavuz Selim Köşger, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine giderek, Mehmet Çakır'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Köşger, burada Çakır'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

1. Lig'in 15. haftasında 27 Kasım'da Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan müsabakada Göztepe taraftarlarından Mehmet Çakır, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle yaralanmıştı.

Ambulansların sahaya girmesiyle oyun 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmış, Özenç de yaralanmıştı. Çakır ve Özenç hastaneye kaldırılmış, olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada 20 kişi tutuklanmıştı.

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