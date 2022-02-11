Vanlı spikeri coşturan gol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta erteleme maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 2-1 mağlup etti.
Mücadeleye ev sahibi ekibin 19 yaşındaki futbolcusu Oktay Gürdal'ın attığı gol damga vurdu.
Kenardan gelen ortaya ceza sahası yayından yaptığı röveşata vuruşla fileleri havalandıran genç oyuncu, bu şık golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.
Maçın anlatım koltuğunda bulunan Vanlı spikerin golü anlatırken yaşadığı coşku da büyük ilgi gördü.
İşte o gol:
Vanspor oyuncusu Oktay Güral'ın Afjet Afyonspor'a attığı harika gol. pic.twitter.com/SZeFuEvQ33
Vanspor oyuncusu Oktay Güral'ın Afjet Afyonspor'a attığı harika gol. pic.twitter.com/SZeFuEvQ33— Futbol Anadolu TV (@futbolanadoluTV) February 10, 2022