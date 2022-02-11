Spor Vanlı spikeri coşturan gol
FUTBOL FUTBOL

Vanlı spikeri coşturan gol

Vanspor'da forma giyen Oktay Gürdal, Afyonspor filelerini şık bir vuruşla havalandırdı. Maçı anlatan Vanlı spiker, genç futbolcunun golünde büyük coşku yaşadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vanlı spikeri coşturan gol
Oktay Gürdal'ın gol vuruşu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta erteleme maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye ev sahibi ekibin 19 yaşındaki futbolcusu Oktay Gürdal'ın attığı gol damga vurdu.

Kenardan gelen ortaya ceza sahası yayından yaptığı röveşata vuruşla fileleri havalandıran genç oyuncu, bu şık golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Maçın anlatım koltuğunda bulunan Vanlı spikerin golü anlatırken yaşadığı coşku da büyük ilgi gördü.

İşte o gol:

Türk futbol tarihine geçecek gol: Kaleden kaleye attı
SPOR
Türk futbol tarihine geçecek gol: Kaleden kaleye attı
Emsal karar

Emsal karar

​Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' pahalıya patladı.
Dalında birtatlısı 50 lira

Dalında bir
tatlısı 50 lira

Dip fiyatı görmüştü ekonomiye kazandırılıyor.
MSB duyurdu

29 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İkinci el araç satıcıları zor durumda: Gelen giden ve arayan yok!

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

​Kaplıcaya gidecek olanlar dikkat: Artık SGK ödeyecek.

​Tarım Kredi'den gübre indirimi açıklaması

​Uzaktan kumandalı robot ile ilk kez görüntülendi.

​Sanayide çarklar dönüyor: Yüzde 14,4'e yükseldi
Elektrik faturaları<br>için kritik zirve

Elektrik faturaları
için kritik zirve

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.