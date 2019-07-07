Vedat Muriqi Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler geride bıraktığımız sezon Rizespor formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Vedat Muriqi ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için Rizespor'a 4 milyon euro artı 3 ya da 4 oyuncu vereceği ifade ediliyor.

Bilindiği üzere Vedat Muriqi'yi Galatasaray da istemiş ancak teklifi yetersiz bulunmuştu.

Kosovalı futbolcu geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 17 gol atarken 8 de asist yapma başarısı göstermişti.

Vedat Muriç'in bonservisini Galatasaraylı yönetici açıkladı Galatasaraylı yönetici Özgür Savaş Özüdoğru, Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'in bonservis bedeline ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.Özüdoğru, Twitter hesabından yazdığı mesajında 1.5 milyon euro + 4 milyon euro + 4 futbolcu şeklinde ifadeler kullandı.Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanırken sarı lacivertlilere yakın spor yazarları Fenerbahçe'nin Rizespor'a 3.5 milyon euro + 4 futbolcu ödeyeceğini yazdı.Öte yandan Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek 4 futbolcudan birinin Oğuz Kağan olduğu belirtildi.Galatasaray Yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Vedat Muriç'in bonservisiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. pic.twitter.com/l4GGQg4QOk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Temmuz 2019 Türkiye’de 4. sezonunu geçiren Vedat Muriç, mavi-yeşillilerde görev aldığı 36 resmi müsabakada 17 kez ağları havalandırmıştı.Geçtiğimiz sezon Rizespor'a 17 gol 8 asistlik katkıda bulunan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kaç gol atar? pic.twitter.com/vzxe9VRyHP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Temmuz 2019

Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Vedat Muriqi'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz.

#BizFenerbahçeyiz

V E D A T M U R I Q I. 😎



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Vedat Muriç'in kariyerinden başlıklar

Muriç, Türkiye ile Giresunspor’da tanışırken, Giresun’dan sonra Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor’da da görev aldı. 2014-2015 sezonunda Giresunspor’a transfer olan Vedat Muriç, burada 2 sezon forma giydi. Muriç, Giresun’da geçirdiği ilk sezonunda çıktığı 32 resmi müsabakada 6 gole imza attı.

2015-2016 sezonu Vedat’ın Türkiye’deki en verimli sezonu oldu. Başarılı futbolcu, bu sezonda Giresunspor formasıyla çıktığı 33 mücadelede 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başararak, Türkiye’deki en etkili performansını sergiledi.

Muriç, Giresunspor macerasının ardından Süper Lig’de bulunan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’nin yolunu tuttu. 2016-2017 sezonunu Başkent ekibinde geçiren Kosovalı futbolcu, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez Süper Lig’de forma giydiği 40 maçta 7 gole imza attı. Gelecek sezonda da Ankara’da kalan Muriç, ligin ilk yarısına kadar Gençlerbirliği forması giydi.

Başarılı oyuncu, 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında 1. Lige geri dönerek Çaykur Rizespor forması giymeye başladı.

2017-2018 sezonunun ikinci yarısını da 1. Ligde Çaykur Rizespor’da geçiren Muriç, Çaykur Rizespor’da Süper Lig’e yükselen kadroda yer aldı. Mavi-yeşillilerin Süper Lig’e çıktığı sezonda Muriç, 16 karşılaşmada 8 gollük istatistik ile şampiyonluğa katkı sağladı.