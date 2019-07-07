Vedat Muriqi Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler geride bıraktığımız sezon Rizespor formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Vedat Muriqi ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için Rizespor'a 4 milyon euro artı 3 ya da 4 oyuncu vereceği ifade ediliyor.
Bilindiği üzere Vedat Muriqi'yi Galatasaray da istemiş ancak teklifi yetersiz bulunmuştu.
- Kosovalı futbolcu geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 17 gol atarken 8 de asist yapma başarısı göstermişti.
Fenerbahçe resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Vedat Muriqi'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz.
#BizFenerbahçeyiz
V E D A T M U R I Q I. 😎
👉 https://t.co/lCu7dIcHHo pic.twitter.com/o8MSwXJ9eM
#BizFenerbahçeyiz
Vedat Muriç'in kariyerinden başlıklar
Muriç, Türkiye ile Giresunspor’da tanışırken, Giresun’dan sonra Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor’da da görev aldı. 2014-2015 sezonunda Giresunspor’a transfer olan Vedat Muriç, burada 2 sezon forma giydi. Muriç, Giresun’da geçirdiği ilk sezonunda çıktığı 32 resmi müsabakada 6 gole imza attı.
- 2015-2016 sezonu Vedat’ın Türkiye’deki en verimli sezonu oldu. Başarılı futbolcu, bu sezonda Giresunspor formasıyla çıktığı 33 mücadelede 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başararak, Türkiye’deki en etkili performansını sergiledi.
Muriç, Giresunspor macerasının ardından Süper Lig’de bulunan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’nin yolunu tuttu. 2016-2017 sezonunu Başkent ekibinde geçiren Kosovalı futbolcu, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez Süper Lig’de forma giydiği 40 maçta 7 gole imza attı. Gelecek sezonda da Ankara’da kalan Muriç, ligin ilk yarısına kadar Gençlerbirliği forması giydi.
Başarılı oyuncu, 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında 1. Lige geri dönerek Çaykur Rizespor forması giymeye başladı.
2017-2018 sezonunun ikinci yarısını da 1. Ligde Çaykur Rizespor’da geçiren Muriç, Çaykur Rizespor’da Süper Lig’e yükselen kadroda yer aldı. Mavi-yeşillilerin Süper Lig’e çıktığı sezonda Muriç, 16 karşılaşmada 8 gollük istatistik ile şampiyonluğa katkı sağladı.
- 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor ile Süper Lig’de mücadele eden Kosovalı futbolcu, sezon içerisinde gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesinde de yer almayı başardı. Türkiye’de 4. sezonunu geçiren başarılı futbolcu, mavi-yeşillilerde görev aldığı 36 resmi müsabakada 17 kez ağları havalandırdı.
Yorum