Vincenzo Montella Başakşehir - Beşiktaş maçını tribünden takip etti

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi. Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.