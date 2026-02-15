Yeni Şafak
Vincenzo Montella Başakşehir - Beşiktaş maçını tribünden takip etti

21:2715/02/2026, Pazar
IHA
Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünde takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig’de oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden takip izledi.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala stadyuma geldi. Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Hakan Balta da, Montella’ya eşlik etti.

