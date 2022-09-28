Vincenzo Montella: 'Bu sene biraz daha memnunum' Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Ayaklarımızın her zaman yere basması gerekiyor. Şu ana kadar gösterdiğimiz takım ruhunu, istek ve arzuyu her maçta yansıtmamız gerekiyor. Galatasaray maçına birkaç gün var ve Henry Onyekuru’yu kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

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