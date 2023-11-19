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Spor

Vincenzo Montella: Pes etmeyen bir ruh var

Türkiye, hazırlık karşılaşmasında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Berlin zaferi sonrası konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, "Çok erken bir gol yedik. Ama hiçbir zaman, asla pes etmeyen bir ruh var ya, ondan bahsediyorum. Bizim çocukların hepsinde bu var" ifadelerini kullandı.

01:36 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:37 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Vincenzo Montella

Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Galibiyet sonrası teknik direktör Vincenzo Montella, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Vincenzo Montella'nın açıklamaları:


'Kazandığımız için gerçekten gururluyum'

"Böyle bir galibiyet aldığımız için gerçekten mutluyum. Almanya'da 72 yıldır kazanamıyorduk. 18 yıldır da yenemiyorduk Almanya'yı. Kazandığımız için gerçekten gururluyum. İnanılmaz güzel bir sonuç aldık. İnsanlarımız için de çok mutluyum. Kendi evimizde gibi oynattılar bizi"


'Türk milletinin ruhuna sahipler'

"Bütün detaylara baktığınızda, futbolcuların ruhlarına dokunmak en önemlisi. Bizim futbolcuların ruhu da, Türk milletinin ruhuna sahipler. Bu sadece milli takımla alakalı değil, yüzyıllardan beri önde gelen bir ruhtur bu. Biz bunu sahada gösteriyoruz. Çok çalışıyoruz ve hem de kendileri çok iyi uyguluyorlar. Kendi milliyetçilik duygularını yansıtan bir durumumuz var"


'Erken bir gol yedik'

"Mesela ilk yarıda çok erken bir gol yedik. Ama hiçbir zaman, asla pes etmeyen bir ruh var ya, ondan bahsediyorum. Bizim çocukların hepsinde bu var. Onların sayesinde bu sonuçları alabiliyoruz"







#Türkiye
#Vincenzo Montella
#Almanya
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