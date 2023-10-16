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Spor

Vincenzo Montella Türk futbol tarihine geçti

Stefan Kuntz sonrasında Türk Milli Takımı'nın başına getirilen Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası biletini elde etmesiyle birlikte adını tarihe yazdırdı.

00:27 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vincenzo Montella - Türk Milli Takımı Teknik Direktörü

Vincenzo Montella - Türk Milli Takımı Teknik Direktörü

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella tarihe geçti. Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

Milliler, EURO 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, EURO 2000'de Mustafa Denizli ve EURO 2020'de ise Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.

Türk Milli Takımı, Montella yönetiminde Hırvatistan ve Letonya galibiyetleri elde ederek Avrupa Şampiyonası biletini alma hakkını kazandı.




#Türkiye
#Letonya
#Montella
1 saat önce
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