Vincenzo Montella Türk futbol tarihine geçti

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella tarihe geçti. Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

Milliler, EURO 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, EURO 2000'de Mustafa Denizli ve EURO 2020'de ise Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.