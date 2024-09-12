Vincenzo Montella'dan kadro itirafı: A Milli Takım'ın hedeflerini anlattı

İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'ne Galler beraberliği ve İzlanda galibiyetiyle iyi başladıklarını belirterek, "Çok yoğun ve aynı zamanda çok pozitif bir hafta geçirdik. Zorluk derecesi çok yüksek bir gruptayız. Galler geçen sene A Ligi'ndeydi, bu sene rekabet çok üst düzey bir şekilde devam ediyor. Uluslar Ligi aslında benim çok hoşuma gidiyor. Bu turnuva sayesinde hazırlık maçlarını tamamen bitirmiş olduk. O yüzden böyle bir turnuvada rekabet olması güzel. İzlanda da rekabet gücü yüksek bir takım. Sonuna kadar ne olacağı belli olmayan bir gruptayız ama biz tabii ki de maçtan maça bakıyoruz ve her maçta da en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





İtalyan teknik adam, "UEFA Uluslar Ligi'nden Dünya Kupası'na 4 takımın katılacak olması da sizi ayrıca motive ediyor mu?" sorusunu, "Hem de nasıl demek istiyorum. Yakından da hissettik Uluslar Ligi'ndeki bütün maçlar artık bir final tadında geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Dünya Kupası'na katılmak Avrupa Şampiyonası'na katılmaktan daha zor. Avrupa Şampiyonası'na 32 takım gidiyor ama Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takım var. O yüzden o biletin ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğunu ve her maçın final tadında olduğunu biliyoruz. O yüzden bu bizi çok fazlasıyla da motive ediyor." şeklinde yanıtladı.









"Arda'nın hayalleri sınır tanımıyor"





Vincenzo Montella, milli futbolcu Arda Güler'in maç içinde sık sık yedek kulübesine dönerek kendisiyle iletişime geçmesinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:





"Arda futbol oynarken çok büyük keyif alıyor. Hepimiz bunu görebiliyoruz hatta onu seyrederken biz de çocukluğumuza dönebiliyoruz. Onu seyretmek hepimize gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Arda'nın hayalleri sınır tanımıyor ve bazen maç esnasında da böyle tavsiye istediğinde de bunları vermek çok keyif veriyor. O yüzden hani sürekli böyle iletişimde olan ve keyif veren bir futbolcumuz olduğunu söyleyebiliriz."





Forvet konusu





A Milli Takım Teknik Direktörü, "İzlanda maçında Umut Nayir'e forvette görev verdiniz. Bu bir anlamda 'Rakibe göre gerektiği zaman forvet kullanıyorum, bu konuda bir ısrarım yok' yanıtı olarak da görülebilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:





"Hemen hemen bütün futbolcularımızın gole gidebilen futbolcular olduğunu hepimiz gördük, milli takımımızın gücü bu farklılıktan geliyor. Bu kez Umut Nayir aday kadrodaydı. Bu sene Umut ligde bütün maçlarda oynadı, o yüzden aday kadromuzda yer aldı. Oynadığımız bütün maçlarda rakibimize göre düşünüyoruz. Örnek veriyorum, ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz, milli takımımıza katkıda bulunacak futbolcuları her zaman aday kadromuza alıyoruz. Şunu unutmamak gerek, Umut Nayir geçen sezon hiç oynamamıştı, Cenk Tosun bir tık daha fazla oynadı, o da az oynayan futbolcular arasındaydı ama Avrupa Şampiyonası'nda bize katkıda bulunacağını düşünüyorduk ki öyle oldu. Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli bir performans verdi, bu sezon ise oynamıyor. Bizim kapılarımız her zaman bütün futbolcularımıza açık."





Vincenzo Montella, "Çok fazla tempoyu yakalayamadığımız bir ligimiz var, bunu geliştirmeliyiz, açıklamanız olmuştu. Bu açıdan Avrupa kulüplerinden Süper Lig'e dönen futbolcular sizi üzüyor mu?" sorusunu, "Milli futbolcuların Süper Lig'e geri dönmesi beni hiçbir şekilde üzmüyor. Önemli olan futbolcularımızın oldukları yerde huzurlu olmaları ve antrenmanlarını en iyi şekilde yapıp düzenli, her maçta oynayabilmesi. Düzenli oynamaları oyuncuların performansına yansıyor o yüzden Avrupa'da ya da Türkiye'de oynamaları benim için çok problem değil, benim için önemli olan bulundukları kulüplerde oynamaları ve huzurlu olmaları." şeklinde yanıtladı.









"Kerem son yıllarda en çok gol atan Türk futbolculardan biri"





İzlanda karşısında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansıyla ilgili Montella, "Kerem, her anlamda muazzam bir performans gösterdi. Şunu unutmamamız gerekiyor, Kerem son yıllarda en çok gol atan Türk futbolculardan biri ve bu ne demek oluyor, kendi aslında gol atmaya yatkın bir oyuncu. Kerem için gerçekten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.





İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız'ın zaman zaman eleştirilen performansı hakkında ise şunları kaydetti:





"Kerem'in üzerinden de daha önce milli takım performansıyla alakalı çok fazla eleştiri geldi. Milli takımda oynuyorsanız performansınızla ilgili illa bir eleştiri olur. Şunu unutmamak gerekiyor, Kenan 19 yaşında bir futbolcu. Şu anda Juventus'ta 10 numaralı formayı giyiyor ve üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. O yüzden böyle genç bir futbolcumuzun gelişimini takip etmemiz gerekiyor. Kenan gelişime çok açık bir futbolcu. Zihniyet olarak her zaman takıma katkı vermek isteyen bir futbolcu ve kalbi de yüreği de Türk, Türklükle atıyor. O yüzden bu futbolcunun performansı her zaman bizden yana olacaktır ve ben biliyorum ki geleceği garanti altında çünkü kendisini yakından tanıyoruz. Yakından çalıştık, o yüzden böyle bir futbolcunun bizimle burada her zaman yeri olacaktır."



