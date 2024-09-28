logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Vitor Pereira davayı kazandı! Tazminat ödenecek

Vitor Pereira davayı kazandı! Tazminat ödenecek

11:0628/09/2024, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Vitor Pereira
Vitor Pereira

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, eski takımı Corinthians'a açtığı davayı kazandı. Brezilya kulübü, tecrübeli teknik adama tazminat ödeyecek.

Suudi Arabistan'ın A Shabab takımını çalıştıran Vitor Pereira, eski takımı Corinthians'a açtığı davayı kazandı. NTV Spor'da yer alan habere göre İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülen davada Brezilya kulübünün, Pereira'ya 465 bin Euro ödemesine karar verildi.


Portekizli teknik adam Şubat 2022'de göreve başladığı Corinthians'ta yıl sonuna kadar çalışmıştı. Pereira, bu dönemden kalan alacakları için Brezilya ekibine dava açmıştı. 56 yaşındaki teknik adam, ilk olarak FIFA'ya başvurmuş ve olumlu bir karar almıştı. Corinthians ise bu karara CAS'a başvurarak itirazda bulunmuştu.


64 MAÇTA 26 GALİBİYET


Vitor Pereira, Corinthians'ta 64 maça çıktı, 26 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

#Vitor Pereira
#Corinthians
#Brezilya

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İsrail basını yaymıştı! Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah öldü mü, yaşıyor mu?