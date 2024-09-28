Vitor Pereira davayı kazandı! Tazminat ödenecek

Portekizli teknik adam Şubat 2022'de göreve başladığı Corinthians'ta yıl sonuna kadar çalışmıştı. Pereira, bu dönemden kalan alacakları için Brezilya ekibine dava açmıştı. 56 yaşındaki teknik adam, ilk olarak FIFA'ya başvurmuş ve olumlu bir karar almıştı. Corinthians ise bu karara CAS'a başvurarak itirazda bulunmuştu.