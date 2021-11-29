Spor Vitor Pereira ve Fenerbahçeli futbolcu arasında dikkat çeken diyalog
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Vitor Pereira ve Fenerbahçeli futbolcu arasında dikkat çeken diyalog

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın 77. dakikada yaptığı oyuncu değişikliği tartışma çıkardı. Portekizli teknik adam, 1-1 devam eden mücadelede takımın en dikkat çeken ismi olan İrfan Can Kahveci'yi kenara aldı. Milli futbolcu, karara tepki gösterdi. Kenara gelen oyuncunun 'ben böyle bir şey görmedim' dediği gözlemlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vitor Pereira ve Fenerbahçeli futbolcu arasında dikkat çeken diyalog
Vitor Pereira - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Fenerbahçe'de Göztepe ile oynanan karşılaşmada teknik direktör Vitor Pereira'nın hamleleri yine eleştiri konusu oldu.

Portekizli teknik adam, 1-1 devam eden mücadelede takımın en dikkat çeken ismi olan İrfan Can Kahveci'yi kenara aldı. Milli futbolcu, karara tepki gösterdi. Kenara gelen oyuncunun 'ben böyle bir şey görmedim' dediği gözlemlendi.

Öte yandan 90. dakikada oyundan alınan Mesut Özil de kenara gelirken tepkiliydi. Mücadelenin son bölümünde Szalai ile değişen oyuncunun rahatsızlığı dikkat çekti.

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