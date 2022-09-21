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Volkan Demirel Hatayspor'da

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrılmıştı. Hatayspor, Özbalta'nın yerine Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirel Hataysporda
Volkan Demirel

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel'le 1 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Volkan Demirel'le 1 1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  • Lütfü Savaş, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Volkan Demirel'le anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.
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