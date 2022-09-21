Volkan Demirel Hatayspor'da

Ekonomi

AB'den Rus kömürü kararı: Sevkiyata engel olmayacağız

AB, Rus kömürüne uygulanan yaptırımları hafifletti. Avrupa Birliği, uyguladığı yaptırımların Rusya'dan 3'üncü ülkelere kömür sevkiyatına engel olmadığını, Avrupa şirketlerinin Rusya'dan diğer ülkelere kömür taşımacılığı yapabileceğini, buna finansman ve sigorta gibi hizmetler de sunulabileceğini bildirdi.