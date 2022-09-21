Volkan Demirel Hatayspor'da

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel'le 1 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Volkan Demirel'le 1 1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- Lütfü Savaş, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Volkan Demirel'le anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.
Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Volkan Demirel✍️
Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı🔴⚪https://t.co/HHe7FfDVHW#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/L6NhpYYPfj
Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Volkan Demirel✍️