Volkan Demirel Onyekuru'yu neden kadro dışı bıraktığını açıkladı

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, kararın tamamen teknik bir değerlendirme olduğunu vurguladı. Demirel, "Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. Kendisinin bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var ancak profesyonel futbolda isimler değil, saha içindeki özveri konuşur. Eğer istediğimiz seviyeye gelirse ben onu başımda taşırım. Bu kararda tüm inisiyatif bana ait, takımın menfaatleri her şeyin önündedir" ifadelerini kullandı.