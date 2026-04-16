Volkan Demirel Onyekuru'yu neden kadro dışı bıraktığını açıkladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Onyekuru'nun Galatasaray maçı öncesi kadro dışı bırakılma sebebini açıkladı.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında lider Galatasaray’ı ağırlamaya hazırlanan Gençlerbirliği’nde şok bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Volkan Demirel, beklentilerin uzağında kalan Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu kritik randevu öncesi süresiz kadro dışı bıraktı.
Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, kararın tamamen teknik bir değerlendirme olduğunu vurguladı. Demirel, "Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. Kendisinin bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var ancak profesyonel futbolda isimler değil, saha içindeki özveri konuşur. Eğer istediğimiz seviyeye gelirse ben onu başımda taşırım. Bu kararda tüm inisiyatif bana ait, takımın menfaatleri her şeyin önündedir" ifadelerini kullandı.