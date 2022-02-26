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Volkan Demirel'in istediği gerçekleşti Karagümrük kazandı

Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu. Canel, Volkan Demirel'in istediği koşu mesafesine ulaştıklarını ve bunun da galibiyete etki ettiğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Volkan Demirelin istediği gerçekleşti Karagümrük kazandı
Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel.

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken daha üst sıralara çıkmak istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu.

Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Canel, "Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Karşımızda çok iyi pas yapan bir takıma karşı kazandığımız için takımı kutluyorum. 120 KM koşmuşuz. Bu da teknik ekibin istediği koşuydu. Oyuncu kalitemiz belli. Hak etmediğimiz noktadayız daha yukarıyı hedefliyoruz" dedi.

Canel, Emre Mor’un durumunun da doktorların tetkiklerinden sonra belli olacağını söyledi.

Başakşehir 4 maç sonra kaybetti

  • Süper Lig’in 27. haftasında Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler, ligde 4 maç aranın ardından yenilgi yüzü gördü. İstanbul temsilcisi, son olarak 22. haftada yine sahasında Göztepe’ye 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0, konuk ettiği Gaziantep FK’yı ve dış sahada Rizespor’u 2-0, 21. hafta erteleme müsabakasında da Fatih Terim Stadı’nda İH Konyaspor’u 2-1’lik skorlarla geçmişti.
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