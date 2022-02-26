Volkan Demirel'in istediği gerçekleşti Karagümrük kazandı

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken daha üst sıralara çıkmak istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu.

Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Canel, "Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Karşımızda çok iyi pas yapan bir takıma karşı kazandığımız için takımı kutluyorum. 120 KM koşmuşuz. Bu da teknik ekibin istediği koşuydu. Oyuncu kalitemiz belli. Hak etmediğimiz noktadayız daha yukarıyı hedefliyoruz" dedi.

Canel, Emre Mor’un durumunun da doktorların tetkiklerinden sonra belli olacağını söyledi.

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