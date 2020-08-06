Werder Bremen'e döneceği konuşulan Max Kruse kararını verdi
Max Kruse'den şaşırtan karar
Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.
Haber MerkeziAA
Frank Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Max Kruse konusu mahkemede. Fazla konuşmayacağım. Gönlü burada değildi. Alman'ın en değişiğini seçmişiz. Bunun hesabı sorulacak. Pandemi dönemi hariç hiçbir şekilde borcumuz yoktu. Danışmanlarının telkinine rağmen kumar oynadı, 'Ben pokerciyim' dedi" pic.twitter.com/m0cPoaWHEJ
Yorum