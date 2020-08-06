BUNDESLİGA

Werder Bremen'e döneceği konuşulan Max Kruse kararını verdi

Max Kruse'den şaşırtan karar

Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Max Kruse, sezon başında bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.

Max Kruse, sezon başında bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.

Frank Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

  • Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse futbol oynamak istediği yeri açıkladı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse futbol oynamak istediği yeri açıkladı

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Kruse, sarı lacivertlilerle olan durumunun hukuk sürecine girdiğini ve çok fazla konuşmasının doğru olmayacağını söylerken 'haklı olduğumu düşünüyorum' ifadesini kullandı.Max Kruse, Fenerbahçe ile arasındaki kriz konusunda kendisini haklı bulurken yeni sezonda futbol kariyerine Almanya Bundesliga'da devam etmek istediğini açıkladı. İşte Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;"Muhtemelen hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Tercihim Bundesliga'ya dönmek. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olan maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip."Hatırlanacağı üzere Max Kruse, Fenerbahçe'de son dönemlerde alması gereken ücretleri alamadığını iddia ederek sözleşmesini feshetmişti. Alman yıldız, konuyu FIFA'ya taşımış ve serbest kalmıştı.

Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na: Futbolcu musun yönetici mi?
Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na: Futbolcu musun yönetici mi?

Süper Lig’de 7 Mart’ta oynanan Denizlispor maçında sakatlanan ve 3 ayı aşkın süre takımdan ayrı çalışan Max Kruse, geçtiğimiz günlerde de apandisit ameliyatı olmuştu. Max Kruse’nin disiplinsiz davranışları takım arkadaşları arasında huzursuzluğa neden oluyordu. Alman yıldızı, disiplinsiz davranışları nedeniyle uyaran takım kaptanı Emre Belözoğlu’na Kruse’nin “Sen futbolcu musun, yönetici misin? Bana böyle uyarıda bulunamazsın” diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.Sözleşmeyi feshettiBu gelişmeler yaşanırken, sarı-lacivertli kulüp, Kruse’nin sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır” denildi. Fenerbahçe’de sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Belözoğlu’nun yeni sezon planlamasında Kruse’yi düşünmediği, yönetime bu yönde rapor verdiği öğrenildi.Galeri: Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu iddiası: Futbolcular biliyorÇimşir tarihe geçmek istiyor: Üçüncü kez yine Trabzonlu bir teknik adamla şampiyonluk gelecekTüm Türkiye yanımda oldu: Fernando Muslera altı ay sonra formasına kavuşacak

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