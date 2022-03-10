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Yeni Malatyaspor'da Ndong ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Gabonlu orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Yeni Malatyasporda Ndong ile yollar ayrıldı
Yeni Malatyaspor

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollar ayrıldı.

Ligde uzun bir aradan sonra Cihat Arslan yönetiminde üç puan alan Malatya ekibi sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi.
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