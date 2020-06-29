Resmen açıklandı: Süper Lig'den Çin'e transfer oluyor

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Kogolu kanat oyuncusu Thievy Bifouma, Çin'e transfer oluyor. Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Bifouma kimdir?

2017 yılında Osmanlıspor'a transfer olan 28 yaşındaki oyuncu Bifouma sırasıyla Sivasspor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor formalarını giydi. Süper Lig'de toplam 89 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 16 gol atarken, 8 de asist kaydetti.