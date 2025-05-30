Yeni Şafak Spor'dan Victor Osimhen'e ödül

Victor Osimhen, "Yılın En İyi Futbolcusu" ödülüyle poz verdi.
Yeni Şafak Spor ekibi, Galatasaray formasıyla sezona damga vuran Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'e, "Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü verdi.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, sezona Victor Osimhen'in performansı damga vurmuştu. Yeni Şafak Spor ekibi, yıldız golcüyü "Yılın En İyi Futbolcusu" seçti ve ödülü takdim etti.
Galatasaray'a bu sezon Napoli'den kiralık olarak gelen Osimhen, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar çıktığı 40 karşılaşmada 36 gol atarken 8 de asist yaptı.
#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Yeni Şafak Spor