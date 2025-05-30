Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yeni Şafak Spor'dan Victor Osimhen'e ödül

Yeni Şafak Spor'dan Victor Osimhen'e ödül

16:2630/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Victor Osimhen, "Yılın En İyi Futbolcusu" ödülüyle poz verdi.
Victor Osimhen, "Yılın En İyi Futbolcusu" ödülüyle poz verdi.

Yeni Şafak Spor ekibi, Galatasaray formasıyla sezona damga vuran Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'e, "Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü verdi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, sezona Victor Osimhen'in performansı damga vurmuştu. Yeni Şafak Spor ekibi, yıldız golcüyü "Yılın En İyi Futbolcusu" seçti ve ödülü takdim etti.


Galatasaray'a bu sezon Napoli'den kiralık olarak gelen Osimhen, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar çıktığı 40 karşılaşmada 36 gol atarken 8 de asist yaptı.


#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Yeni Şafak Spor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı