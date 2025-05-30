Yeni Şafak Spor'dan Victor Osimhen'e ödül

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, sezona Victor Osimhen'in performansı damga vurmuştu. Yeni Şafak Spor ekibi, yıldız golcüyü "Yılın En İyi Futbolcusu" seçti ve ödülü takdim etti.

Galatasaray'a bu sezon Napoli'den kiralık olarak gelen Osimhen, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar çıktığı 40 karşılaşmada 36 gol atarken 8 de asist yaptı.